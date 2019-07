Il sindaco Nadia Rosa convoca in piazza la Lonate onesta

L’Amministrazione Comunale di Lonate Pozzolo invita tutti i cittadini onesti ad unirsi «per dimostrare – scrive il sindaco Nadia Rosa sul sito dell’amministrazione comunale – che il nostro paese non è solo quello rappresentato dalle notizie di cronaca».

L’appuntamento è per le 20:45 di martedì 9 luglio 2019 in piazza Sant’Ambrogio. La manifestazione consisterà in una breve camminata lungo il quadrilatero a favore della legalità e abbracciando idealmente il Palazzo Comunale.

«Vogliamo raccogliere la voce dei cittadini onesti che non si sentono rappresentati da questa immagine di città che passa sui media. Non ci saranno simboli e appartenenze, chiunque è benvenuto» – prosegue il sindaco.

L’iniziativa è stata organizzata a seguito della nuova operazione contro la locale di ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo che ha portato all’arresto di 28 persone delle quali 13 con l’accusa di far parte stabilmente dell’associazione a delinquere di stampo mafioso.