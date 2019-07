Sulla Via Francisca: tappa a Marchirolo

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Marchirolo, paese situato in una posizione panoramica alle verdi pendici del Monte Mezzano, all’interno della Valmarchirolo.

Un punto di partenza per escursioni e passeggiate verso i monti circostanti, ma che anche al suo interno nasconde ricchezze artistiche.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

MARCHIROLO

Il tracciato della Via Francisca lungo Marchirolo:

L’incontro con il sindaco Dino Busti:

Fosco Binarelli, della Protezione Civile:

Stefano Bozzolo, Consigliere alla cultura e giovane appassionato, pieno di idee e creatività, fa da Cicerone (rigorosamente a piedi) attraverso le vie di Marchirolo.

Altri preziosi incontri: Fabrizio Rocca – Maestro della banda musicale comunale di Marchirolo

Chiara Arena – Guida presso la Gipsoteca di Marchirolo

Sara, che gestisce il No Stress Bar proprio nel centro storico del paese:

Aurel Ionescu – isografo (uno scrittore di immagini)

Lasciamo Marchirolo e le sue bellezze artistiche e vi invitiamo a seguirci sui social e sul sito Www.laviafrancisca.org. Domani saremo a Cugliate Fabiasco.