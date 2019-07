Sulla Via Francisca: tappa in Valganna

Oggi il tour della Via Francisca è passato dalla Valganna.

Si tratta di un luogo ricco di punti di interesse. Abbiamo visitato le frazioni di Ghirla e Ganna.

Troviamo Valganna subito dopo Cunardo, prima di entrare a Varese lungo il percorso della VIa Francisca che stiamo percorrendo tappa per tappa.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

Ecco la mappa di questo tratto di percorso

Al maglio di Ghirla incontriamo Paolo Sertorio, presidente della comunità montana del Pianbello

Questo è la stazione dei bus delle Autolinee Varesine, antico edificio liberty dell’architetto Sommaruga

La testimonianza di suor Bartolomea al Romotaggio di Santa Maria Bambina

Ecco l’albergo Tre risotti, ve lo raccontiamo in questo post

Incontriamo Giulia Pozzi dell’associazione Amici della Badia di San Gemolo di Ganna

Piva Fiorenza gestisce una casa vacanze nel comune di Valganna

Si è conclusa la nostra tappa in Valganna