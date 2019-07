Trovato il cadavere di una donna in una stanza d’albergo a Lugano

Dopo il ritrovamento di un corpo senza vita in un albergo luganese le indagini sono in corso. La notizia è trapelata da poco e la Polizia cantonale ha confermato che sabato 27 luglio, poco prima delle 11.15, nella stanza di un albergo di Lugano dove alloggiava, è stato rinvenuto il cadavere di una donna.

Sono in corso accertamenti d’inchiesta per stabilire le modalità ed eventuali responsabilità di quanto avvenuto. Al momento non saranno rilasciate ulteriori informazioni.