Venerdì 12 Luglio la compagnia dei 4 Venti di Arcisate sarà a Vergobbio con la commedia “Ul diavul in sacrestia”

L’iniziativa nella frazione di Cuveglio è in programma per le ore ore 21.00 presso parcheggio ristorante il Centro via Vidoletti.

L’iniziativa è organizzata dal comitato Vergobbio in Festa.