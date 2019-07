A Uno Mattina la truffa delle vacanze che ha colpito in Valceresio

Dopo Striscia la notizia, anche le telecamere della Rai sono arrivate in Valceresio per farsi raccontare dai diretti interessati e dall’avvocato che li difende come sono incappati nella “truffa delle vacanze fantasma”.

Domani, lunedì 8 luglio, verso le 10, su Rai Uno la trasmissione Uno Mattina Estate racconterà la disavventura del un nutrito gruppo di cittadini della Valceresio che dopo aver pagato acconti o addirittura l’intera somma per viaggi e soggiorni in località di vacanza, non sono riusciti a partire e non hanno mai riavuto indietro i soldi versati.

«Tra i miei assistiti ci sono molte persone di Viggiù, Saltrio e Clivio – spiega l’avvocato Alan Breda di Arcisate – ma abbiamo conoscenza diretta di persone di Como, Trento e Roma che hanno avuto la stessa disavventura, tutti con la stessa agenzia, la Mr. Viaggi di Natalia Carianni, di Brolo, in provincia di Messina».

Una troupe della Rai nei giorni scorsi ha incontrato alcuni di loro per realizzare il servizio che andrà in onda domani mattina con molti consigli per non incappare nello stesso guaio.