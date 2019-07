Via Isonzo, pronto il dosso. Il sindaco: “Il prossimo passo sarà mettere i chiodi”

Troppi gli incidenti avvenuti nel corso degli anni e tutti con un responsabile ben preciso, l’automobilista distratto che non si ferma alle indicazioni.

Le indicazioni ci sono sempre state e ora sono ancora più evidenti grazie alla realizzazione del dosso e ad una nuova ed apposita segnaletica orizzontale. Cos’altro dobbiamo fare? Mettere i chiodi al posto del dosso per fermare gli automobilisti che corrono?

Così si esprime il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, sulla propria pagina facebook per descrivere i lavori appena terminati in uno degli incroci con la maggiore incidentalità della città: l’incrocio tra via Isonzo e via Galvani.

Negli ultimi anni, infatti, sono stati diversi i sinistri (fortunatamente mai gravi) che si sono verificati in quell’incrocio e non di rado una delle auto coinvolte ha danneggiato i negozi che si affacciano sul tratto incriminato.

La realizzazione del dosso è stata voluta dall’amministrazione proprio per rallentare il flusso delle auto, con una segnaletica orizzontale ben visibile. Vedremo se basterà ad evitare altri incidenti.