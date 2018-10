“Incrocio maledetto”, auto finisce dentro una vetrina

Finisce con l’auto contro una vetrina (foto di Giuseppe Capitanio postata nel gruppo Facebook “Sei di busto se”) nella mattinata di venerdì 5 ottobre.

Una Panda ha terminato la propria corsa contro la vetrina di un negozio in via Galvani all’incrocio con via Isonzo a Busto Arsizio, mentre un’altra auto è rimasta incidentata: ferite due persone, medicate dai sanitari di Areu e curate in Pronto Soccorso.

L’incrocio è molto pericoloso: negli anni si sono verificati incidenti ricorrenti, l’ultimo nel febbraio 2016. Recentemente è stato istituito un senso unico, a settembre: c’è stato un cambio della viabilità, con un senso unico proprio dove è avvenuto l’incidente, ma evidentemente la criticità non è stata risolta.

