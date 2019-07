Da via Lonate al centro, è il giovedì sera di Busto

Giovedì 11 luglio sarà il gran giorno dell’inaugurazione della nuova via Lonate, evento che prenderà il via alle 21 nei pressi di Cicli Ghirardi (civico 90), dove il sindaco Emanuele Antonelli provvederà al taglio del nastro e guiderà una pedalata aperta a tutti i cittadini lungo la via rinnovata, una sorta di flash mob su due ruote che si concluderà con un brindisi (LEGGI QUI)

Ma Busto Estate, e in particolare il tradizionale appuntamento con “Vieni in centro il giovedì sera!”, non si ferma: le tre piazze del cuore della città si animeranno con diversi spettacoli di musica e giochi, con un’attenzione particolare ai più piccoli e alle famiglie.

Si inizierà alle 20.30, in piazza san Giovanni, con il quarto appuntamento della “Caccia ai tesori di Busto”, organizzata dall’Amministrazione comunale con Distretto del Commercio, Ascom e Comitato Commercianti Centro Cittadino, dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni pronti a scoprire i tesori nascosti tra i negozi e le bellezze architettoniche nel cuore della città. Nella stessa piazza, alle 21.00, il Teatro Sociale proporrà uno spettacolo per bambini a cura del progetto Zattera: si tratta della lettura animata “La incredibile storia dei tre porcellini”, che si concluderà con un laboratorio di manualità che inviterà i bambini a costruire le case dei porcellini. A seguire, sempre a cura del teatro Sociale è in programma la presentazione della sesta tappa del Giro d’Italia di Handbike che si svolgerà in città l’8 settembre: ci sarà anche la possibilità di provare la bici da handbike.

Spazio al gioco e alla creatività anche in piazza Santa Maria che, dalle 21, accoglierà l’evento “Giochi come una volta” a cura dell’associazione Asc Varese. In piazza Vittorio Emanuele II, dalle 21.00, andrà in scena invece un concerto di musica dance pop della Fonix Live Band.

Si segnala infine che al Museo del Tessile alle 19.30 prenderà il via la Festa della Birra Biancoblù: sarà il il primo di quattro giorni di festa base di spettacoli, musica, sport, solidarietà e naturalmente fiumi di birra.