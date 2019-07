Nuova via Lonate, inaugurazione con pedalata

Sono giunti al termine i lavori di riqualificazione della via Lonate. L’asse viario è stato completamente rifatto, sono stati realizzati ex novo i marciapiedi e i percorsi ciclopedonali: un’opera molto attesa che rende la via Lonate, una via di transito fondamentale per la città, molto più sicura per tutti gli utenti della strada, in primis per gli utenti deboli che finalmente possono contare su nuovi marciapiedi e su una pista ciclabile. E’ nuovo di zecca anche l’impianto di illuminazione a led, ulteriore e importantissimo elemento di sicurezza.

L’apertura ufficiale della via è programmata per giovedì 11 luglio e si svolgerà in collaborazione con alcune importanti realtà ciclistiche della città, la Busto – Scopello, l’U.C. Bustese Olonia che a loro volta coinvolgeranno altri appassionati delle due ruote.

L’appuntamento è infatti fissato alle 21 nei pressi di Cicli Ghirardi (via Lonate 90), dove saranno consegnate le maglie ai partecipanti alla ventiquattresima edizione della Busto – Scopello in agenda a settembre.

A seguire, il sindaco Emanuele Antonelli provvederà al taglio del nastro e, in sella alla sua bicicletta, guiderà una pedalata aperta a tutti i cittadini lungo la via rinnovata, una sorta di flash mob su due ruote che si concluderà con un brindisi.

Un modo per festeggiare la conclusione di un’opera prioritaria per la Città che risponde alle esigenze di un quartiere in forte espansione e denso di attività commerciali e produttive.