Anche la festa degli alpini diventa “plastic free”

Niente più bottigliette d’acqua nelle bottiglie di plastica alla festa della Montagna al Campo dei Fiori.

Da quest’anno gli alpini hanno scelto, per amore della montagna, di diminuire il tasso di rifiuti di plastica proponendo l’acqua in una borraccia “griffata” per l’occasione.

Sarà verde, blu o rossa, in plastica leggera, con il logo dell’associazione nazionale alpini, e si può acquistare direttamente in cassa, nel momento in cui si ordina la polenta o la salamella: il costo sarà di 3 euro comprensivo di prima ricarica, e poi per ogni ricarica di acqua il costo sarà di 50 centesimi

Un modo simpatico per evitare rifiuti e portarsi a casa un souvenir della festa. Naturalmente, per chi si porta la borraccia da casa, è possibile riempirla sempre allo stesso prezzo. L’iniziativa si inserisce in una più ampia scelta “Plastic Free” effettuata dagli organizzatori: quest’anno infatti nessuna stoviglia sarà in materiale non biodegradabile.