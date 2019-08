Festa della Montagna, tutto pronto per l’evento estivo degli Alpini

Ci siamo. Manca davvero pochissimo al via dell’edizione 2019 della Festa della Montagna, l’evento dell’estate varesina organizzato dal Gruppo Alpini di Varese.

Dal 9 al 15 agosto ci saranno eventi, aperitivi, pranzi e cene deliziose e soprattutto la possibilità di poter passare un po’ di tempo in un luogo magico e contemporaneamente aiutare chi ne ha più bisogno.

Infatti anche quest’anno parte del ricavato della Festa verrà destinato ad associazioni, onlus e parrocchie, grazie al lavoro dei tanti volontari che da settimane stanno lavorando alacremente per sistemare gli spazi e preparare il Campo dei Fiori ad accogliere i varesini.

Quest’anno la Festa della Montagna si caratterizza per un’anima sempre più verde. Infatti, allo stop alle auto si unisce la scelta plastic free.

COME ARRIVARE

Al Campo dei Fiori la sera si arriverà solo in bus, con servizio navetta dal 9 al 14 agosto attivo dalle 17 alle 24. Mezz’ora prima la strada sarà chiusa a tutte le auto all’altezza del bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori ad eccezione dei mezzi autorizzati. Saranno autorizzati alla discesa i mezzi saliti nelle ore precedenti alla chiusura accodandosi alla navetta in discesa. Le navette partiranno dal piazzale Stadio/Palazzetto con ampio parcheggio gratuito, dalle 17 alle 24 con frequenza ogni 20 minuti, unica fermata intermedia al bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori. Il biglietto biglietto unico valido per andata e ritorno costa 2 euro e può essere acquistato alla partenza, alla fermata intermedia e presso le casse della Festa. Non sono utilizzabili gli abbonamenti e/o similari perché trattasi di un servizio extra. Il 15 agosto, il servizio navette sarà gestito direttamente da CTPI.

STOP ALLA PLASTICA

Per la prima nel 2019 non ci sarà plastica alla Festa della Montagna. Ci saranno le borracce griffate Gruppo Alpini Varese, acquistabili a 3 euro (compresa del primo riempimento) e ricaricabile a 50 centesimi con la riduzione della plastica, eliminando quella monouso come piatti, bicchieri, stoviglie, bottiglie per acqua e bibite. Ci sarà inoltre una raccolta di rifiuti separata, cercando di massimizzare la raccolta differenziata, con il conferimento dei rifiuti a compostaggio, che permetterà di recuperare il compost prodotto, destinandolo ad utilizzo in aree bisognose: «Bello sarebbe poterlo riutilizzare nelle zone del Parco Regionale del campo dei Fiori colpite recentemente da incendi, il cui sottobosco è ora povero di materiale organico».

Lo stando gastronomico sarà aperto dalle 12 alle 23 dal 9 al 15 agosto e per tutto il periodo della Festa ci saranno eventi serali e aperitivi speciali nelle serate del 9-10 e 11 agosto dalle 17.30 per assaggiare il 10 luppoli spritz nell’“A. Per…Alpino”.