Angera-Arona, torna la traversata di fine estate

Domenica 1 settembre torna la tradizionale Traversata Angera Arona. La “Nuotata di fine estate”, momento che unisce appassionati e sportivi sulle rive del Basso Verbano, è giunta quest’anno alla sua ventiseiesima edizione.

I partecipanti attesi sono circa un migliaio, provenienti da tutt’Italia, per tuffarsi nelle acque del Verbano: 850 è il numero massimo dei nuotatori che si ritroveranno sul lungolago angerese per la classica traversata di 1200 metri non competitiva. Saranno invece 150 i nuotatori che si cimenteranno con i 2400 metri della doppia traversata agonistica Angera-Arona e ritorno. Confermata inoltre la piccola gara di nuoto dedicata ai bambini che, con un Tutor, compiranno un percorso di 400 metri nella acque di P.zza del Popolo ad Arona. L’iscrizione è possibile solo la mattina stessa.

La Proloco di Arona ha comunicato alcune le novità dell’edizione 2019: la cittadina è stata scelta come sede della unica Tappa del Campionato Nazionale di nuoto mezzofondo in acque libere 2019 dell’Associazione Veterani dello sport, è prevista la presenza di ex atleti provenienti da tutte le regioni per assegnare i titoli nelle varie categorie: la Traversata è stata anche confermata dal CONI come sede della 5° tappa del Campionato Nazionale Paralimpico di Mezzo Fondo.

