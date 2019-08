Anziano perde il controllo dell’auto e finisce contro l’idrante

Incidente questa mattina, attorno alle 9.30, a Massagno in Canton Ticino.

Un anziano automobilista, di 79 anni, ha perso il controllo della vettura, forse a causa di un malore, andando a sbattere violentemente contro un idrante.

Trasportato in ospedale è in condizioni critiche. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e della Polizia Ceresio Nord in supporto, sono intervenuti i Pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo l’hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.