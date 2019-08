Arriva la grande cena dedicata allo gnocco fritto

Quella di una grande serata dedicata allo gnocco fritto a Gemonio è ormai un appuntamento tradizionale di fine estate che, in questo 2019, andrà in scena sabato prossimo, 31 agosto, nella cornice del parco delle feste di via Curti o – in caso di maltempo – nella adiacente palestra comunale. (foto in alto: l’edizione 2015 tenutasi in piazza Vittoria)

La manifestazione è giunta alla sua ottava edizione e ha le proprie origini nel terremoto che devastò parte dell’Emilia nel 2012: in quell’occasione il comune di Gemonio si “gemellò” con quello di San Possidonio in provincia di Modena, e organizzò una cena a base di prodotti tipici di quelle zone per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione. Una finalità rimasta tale nelle prime edizioni e che è in parte variata con il passare del tempo, visto che attualmente il ricavato va a finanziare interventi pubblici in entrambe le località.

Ad allestire la serata (la cena comincerà alle 19,30) saranno le associazioni attive a Gemonio in collaborazione con la Amministrazione Comunale e con gli Amici di San Possidonio. Nei piatti lo gnocco fritto sarà la principale attrattiva, ma non mancheranno salumi e altre prelibatezze da accompagnare con un bel bicchiere di vino rosso. La festa è aperta a tutti e non necessita di prenotazioni.

MARTITT IN FESTA

La settimana successiva (sabato 7 settembre) invece, sarà uno dei quattro rioni che compongono il paese a celebrare la propria festa: si tratta del Rione Martitt che dopo tanti anni torna a proporre una “cena in piazza” in quello che è considerato da sempre il centro della contrada gialloverde, piazza Virgilio. Il menu di “Martitt sotto le stelle” prevede polenta con spezzatino e gorgonzola oltre al dessert; chi volesse prenotare lo può fare al 349-1730375 (Ale) o al 349-4333744 (Paola, dopo le 18). È infatti disponibile ancora qualche posto. In caso di maltempo la cena si terrà nello spazio polivalente di via Curti, che è pur sempre all’interno dei confini del rione.