Arsago Seprio avrà presto lo streaming per i consigli comunali

“Dopo aver parlato con il sindaco, e constatata la sua piena disponibilità, abbiamo deciso di ritirare la mozione. Presto i nostri cittadini potranno seguire i consigli comunali in streaming”. Lo ha affermato il consigliere di minoranza Paolo Mastorgio, che nei giorni scorsi aveva preparato insieme alla sua lista una mozione per pubblicare le registrazioni delle sedute consiliari. Ma, parlando con il sindaco Fabio Montagnoli, si sono trovati subito d’accordo.

“Come abbiamo detto in campagna elettorale – ha dichiarato Montagnoli – noi siamo per la trasparenza e per una comunicazione diretta con i cittadini. Sono d’accordo con la pubblicazione della registrazione o dello streaming delle dirette dei consigli. Prima però – precisa – ci sono diversi aspetti da verificare. Uno di questi è la privacy: dobbiamo accertarci che sia tutto in regola con la legge”.

Quindi bisognerà considerare i costi dell’operazione. La giunta vuole prima accertarsi che il servizio di streaming sul sito comunale non gravi sui bilanci: “Vorremmo anche cercare di capire quanti cittadini sarebbero realmente interessati al progetto – ha aggiunto il sindaco. “Dovremo fare uno studio di fattibilità, ma se non ci saranno controindicazioni, lo streaming si farà”.