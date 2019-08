Avigno, arriva un nuovo marciapiede in via Astico

Varese avrà un nuovo marciapiede ad Avigno.

Il nuovo tratto sarà in via Astico, dal civico 34 fino a via Lanfranconi: l’opera sarà completata anche da un nuovo impianto di illuminazione e ad essa si aggiungeranno, questa volta in via Ticino, altri due interventi: da un lato il sistema di irregimentazione delle acque bianche, dall’altro l’estensione della rete di illuminazione pubblica su via Ticino.

I lavori verranno fatti grazie a una convenzione urbanistica approvata da Palazzo Estense per un intervento edilizio nella stessa via Ticino. La delibera è stata approvata negli scorsi giorni dalla Giunta.

«Continua l’impegno – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – per una migliore accessibilità e una maggiore sicurezza di quanti si muovono a piedi nei nostri quartieri. Il lungo marciapiede di via Astico arriverà in una zona ora sprovvista di opere analoghe e collegherà Avigno, penso in particolar modo alla chiesa parrocchiale e al nuovo parchetto di quartiere, con il confine di Casciago, passando per Velate e consentendo ai pedoni un tragitto più sicuro anche verso l’Esselunga. È un’opera che i cittadini attendevano e che ora verrà realizzata».