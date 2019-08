Bimba di 6 anni trovata incosciente nel lago di Lugano, rianimata dai passanti

Una bambina di 6 anni è stata trovata incosciente in acqua a Lugano. È successo poco dopo le 18 di giovedì 1 agosto a Lugano, in zona Foce del Cassarate, quando un bagnante si è accorto della piccola in acqua a pochi metri dalla riva.

Immediatamente tratta a riva, la bimba è stata soccorsa da alcuni presenti che hanno effettuato la rianimazione e hanno dato l’allarme. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano.

La piccola è una bambina iraniana di 6 anni residente del Luganese. A detta dei medici la sua vita non è in pericolo e sul caso stanno indagando gli inquirenti della Polizia Cantonale.