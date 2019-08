Bloccati in Valle Antrona, salvi due 60enni di Busto Arsizio

La stazione di Villadossola del Soccorso Alpino con il supporto dell’eliambulanza del 118 è intervenuta martedì 13 agosto per il recupero di due sessantenni residenti a Busto Arsizio dispersi in montagna. (immagine di repertorio)

I due erano saliti fino alla colma di Viganella, in Valle Antrona, ma per il ritorno hanno deciso di fare un sentiero alternativo. Purtroppo però nel scendere hanno smarrito il sentiero e si sono trovati in difficoltà in alcuni canaloni.

A quel punto hanno contattato il 112 per la richiesta di aiuto. La centrale operativa del Numero Unico per le Emergenze ha quindi attivato i soccorritori: l’intervento è durato circa 3 ore ed ha impiegato una decina di volontari, oltre alla equipe di volo.