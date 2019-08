Casbeno torna in festa

Come da tradizione, la castellanza varesina di Casbeno apre il mese di settembre con la Festa della Parrocchia San Vittore Martire, che si svolge in parrocchia allargandosi a tutto il circondario: Sagrato della chiesa, Oratorio, Asilo e Via Montebello. La festa è in due parti, e anima l quartiere per due weekend successivi.

PRIMA PARTE

Domenica 1 settembre 2019 le celebrazioni cominciano con la Festa degli Anniversari di Matrimonio: alle 11.15 S.Messa in chiesa parrocchiale per le coppie che festeggiano nel 2019 un anniversario di matrimonio significativo a partire dal primo, al termine aperitivo per tutti in Oratorio.

Alle 15.30 visita guidata al Battistero di San Giovanni, adiacente la Basilica di San Vittore, edificato tra il XII e il XIII secolo su un primitivo edificio esagonale dell’VIII-IX secolo. Beatrice e Stefania illustreranno il monumento dal punto di vista storico, architettonico e artistico. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Il ritrovo è sul posto alle 14.45, ma è possibile anticipare la propria adesione chiamando il 347 2945752 o scrivendo a scolonnapreti@hotmail.it

Mercoledì 4, giovedì 5 settembre

Sport, Giochi, Animazione per tutti dalle 19.00 in Oratorio: torneo di scopa d’assi, torneo di calcio, torneo di ping-pong , gimkana letteraria, gara di cruciverba. In funzione la ricchissima pesca di beneficenza e il MiniRistOratorio con salamelle, patatine, birra e bibite.

SECONDA PARTE

Venerdì 6 settembre 2019 si comincia con lo spettacolo teatrale “Funny money” che ha già ottenuto un grande successo anche al Teatro di Varese: alle 21.00 presso la Palestra dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Casbeno, la commedia di Ray Cooney portata già con successo in scena dalla compagnia teatrale varesina “Effetti Collaterali” anche al Teatro di Varese: la regia è di Laura Botter. L’ingresso è libero, con la facoltà di lasciare un contributo a favore del Parco Gioia di Villa Mylius. Tra i due atti, dolce intermezzo con torte e biscotti fatti in casa.

Sabato 7 settembre 2019 comincia la vera e propria “Casbeno in festa”: dalle 15.00 in Oratorio gonfiabili per bambini e pesca di beneficenza. Lungo la via Conciliazione bancarelle dei Casbenatt a chilometro zero. Lungo la Via Montebello Mercatino degli hobbisti con manufatti interamente realizzati a mano. All’asilo attività per bambini a cura dell’Associazione Amici dell’Asilo e mostra fotografica del viaggio in Pakistan di Marcello Albani.

Dalle 17.00 è in funzione lo Street Food e dalle 19.00 la cucina dell’Oratorio: dalle ore 19.00, banco gastronomico con posti a sedere, piatti caldi, anche da asporto. Il menù prevede lasagne alla bolognese e vegetariane, polenta con asino, con brüscitt, con zola, e fritto misto con patatine. Lo Street-Food propone invece salamelle, patatine, panino tirolese, crêpes dolci e salate e la ghiotta novità degli arrosticini abruzzesi.

Alle 21.30 sul sagrato della chiesa, concerto live di tributo a Vasco Rossi del gruppo musicale VASCO52, seguito dalla tradizionale Maxi-Risottata.

Domenica 8 settembre 2019 Festa Parrocchiale, che comincia alle 11.15 con la Messa solenne. Alle12.00 Pranzo al RistOratorio con posti a sedere, piatti caldi, anche da asporto. Dalle 15.00 in Oratorio gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza, incanto dei canestri, crêpes per merenda, gara di torte, finale torneo di calcio, premiazioni.

Alle 19.00 cena al RistorAtorio con posti a sedere, piatti caldi. Dopo cena: “Goodbye Summer!” gran finale insieme all’atletica ballerina Sonia Pileri accompagnata dalla musica di Geppo, per scatenarsi coi balli di gruppo dell’estate sul morbido tappeto erboso del campo di calcio. Tassative le scarpe da ginnastica o i piedi nudi.

Lunedì 9 settembre 2019 alle 20.30 in chiesa parrocchiale recita del Rosario per poi celebrare alle 21.00 la S. Messa per i defunti nell’anno pastorale trascorso. Sarà presente don Pietro Caravaggi, nel suo 50° di Ordinazione Sacerdotale.

