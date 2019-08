Il Comune di Luino assume: ben sedici nuovi dipendenti da inserire in organico a tempo pieno e indeterminato.

«A causa di diversi pensionamenti, dovuti anche all’entrata in vigore di “quota 100”, e a mobilità di personale, il Comune di Luino intende implementare il proprio assetto organico ed ha bandito concorsi per l’assunzione di ben 16 nuovi dipendenti – ha confermato il Sindaco Andrea Pellicini – Ritengo che questa sia una grande opportunità per i giovani del nostro territorio e per il nostro Ente che necessita di nuove energie e professionalità. In Italia la Pubblica Amministrazione per troppo tempo è rimasta ingessata, non permettendo a diverse generazioni di entrare a farvi parte, con la conseguenza di un invecchiamento generale della medesima. Oggi abbiamo la possibilità di introdurre nel nostro organico giovani preparati e portatori di conoscenze tecnologiche avanzate».

Naturalmente, per selezionare le 16 figure professionali da inserire in organico a tempo pieno e indeterminato sono stati indetti dei concorsi pubblici.

Tre professionalità verranno già individuate nelle prossime due settimane: il 5 e il 12 settembre prossimi si svolgeranno, rispettivamente, le prove scritte ed orali per il reclutamento di Istruttori Direttivi Tecnici. Mentre, come da informazione pubblicata sul sito internet, (www.comune.luino.va.it), sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici per esami per 3 posti di Agente di Polizia Locale, di cui uno riservato a volontario delle Forze Armate; 10 posti di Istruttore Amministrativo/Contabile suddivisi nel triennio 2019-2021 (7 per l’anno 2019, 2 per l’anno 2020, 1 per l’anno 2021), di cui 3 posti riservati a volontario delle F orze Armate.

La domanda di partecipazione ai concorsi, redatta in carta libera, sottoscritta dal candidato a pena di nullità ed indirizzata al Comune di Luino – Ufficio Personale – Piazza Crivelli Serbelloni n. 1 – 21016 LUINO (VA), dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto dell’avviso dei bandi nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Concorsi, che però non è ancora avvenuta.

La domanda potrà essere consegnata a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Luino negli orari di apertura al pubblico; – trasmessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra indicato; – a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), se si è in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, all’indirizzo: comune.luino@legalmail.it

Per informazioni più dettagliate e per scaricare i band di concorso nonché i facsimili di domanda, consultare la Homepage del sito www.comune.luino.va