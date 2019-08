Coppa Italia di Serie D, è subito Legnano – Castellanzese

Si troveranno subito di fronte, una contro l’altra, Legnano e Castellanzese, per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D.

Il Dipartimento Interregionale ha reso noto il regolamento e il calendario della Coppa Italia Serie D 2019/2020. La 21ª edizione prenderà il via alle ore 16 di domenica 18 agosto con le 47 sfide del turno preliminare per proseguire fino alla finale in programma mercoledì 1 aprile 2020 su campo neutro.

Ancora da definire dove e a che ora si giocherà la sfida tra lilla e neroverdi; dovrebbe essere lo stadio “Mari” il campo di gioco, ma bisognerà attendere l’ufficialità dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Confermata la formula della competizione con le sole semifinali strutturate in partite di andata e ritorno, mentre gli altri turni si disputeranno in gara unica. In tutti i casi saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari.

Le nove squadre partecipanti alla Coppa Italia della Lega Serie A (Adriese, Fasano, Fanfulla, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris) e la vincente della Coppa Disciplina nella passata stagione (Sangiustese) entreranno in gioco dai trentaduesimi.

Per quanto riguarda il campionato, i gironi saranno ufficializzati nei prossimi giorni una volta definito l’organico delle squadre partecipanti alla Serie D 2019/2020.

Calendario

18 agosto 2019 – Turno Preliminare

25 agosto 2019 – Primo turno

25 settembre 2019 – Trentaduesimi

9 ottobre 2019 – Sedicesimi

13 novembre 2019 – Ottavi

4 dicembre 2019 – Quarti

29 gennaio 2020 – Semifinale andata

12 febbraio 2020 – Semifinale ritorno

1 aprile 2020 – Finale

Accoppiamenti Turno Preliminare

Gara 1 Chions-San Luigi

Gara 2 Tamai-Luparense

Gara 3 Cartigliano-Belluno

Gara 4 Ambrosiana-Caldiero Terme

Gara 5 Vigasio-Villafranca

Gara 6 Clodiense Chioggia-Mestre

Gara 7 Levico-Dro

Gara 8 Ciliverghe-Legnago Salus

Gara 9 Milano City-Arconatese

Gara 10 Caravaggio-Scanzorosciate

Gara 11 Tritium-Brusaporto

Gara 12 Pontisola-Nibionnoggiono

Gara 13 Legnano-Castellanzese

Gara 14 Calvina Sport-Breno

Gara 15 Lavagnese-Fezzanese

Gara 16 Borgosesia-Verbania

Gara 17 Fossano-Vado

Gara 18 Correggese-Lentigione

Gara 19 Mezzolara-Alfonsine

Gara 20 Forlì-San Marino

Gara 21 Scandicci-Progresso

Gara 22 Atl. Porto S. Elpidio-Tolentino

Gara 23 Real Forte Querceta-Lucchese

Gara 24 Sangiovannese-Grosseto

Gara 25 Aglianese-Grassina

Gara 26 Bastia-Foligno

Gara 27 Avezzano-Real Giulianova

Gara 28 Vastese-Chieti

Gara 29 Olympia Agnonese-Vastogirardi

Gara 30 Torres-Arzachena

Gara 31 Muravera-Budoni

Gara 32 Academy Ladispoli-Flaminia

Gara 33 Ostia Mare-Pomezia

Gara 34 Pro Calcio Tor Sapienza-Team Nuova Florida 2005

Gara 35 Città di Anagni -Città di Campobasso

Gara 36 Gladiator-San Tommaso

Gara 37 Gelbison-Agropoli

Gara 38 Giugliano-Sorrento

Gara 39 Nocerina-Nola

Gara 40 Francavilla-Grumentum Val D’agri

Gara 41 Nardò-Casarano

Gara 42 Brindisi-Foggia

Gara 43 Roccella-Corigliano

Gara 44 Palmese-Fc Messina

Gara 45 Marina Ragusa-Acr Messina

Gara 46 Licata-Troina

Gara 47 Palermo -Biancavilla