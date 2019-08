Debutta in stazione il cane Ricco, negli orari dei pendolari

Il presidio nella piazza della stazione di Gallarate e nei dintorni si arricchisce dell’unità cinofila: il cane Ricco sarà presente ogni giorno al mattino e nel tardo pomeriggio.

«Tutti i giorni dalle 7 alle 9 e dalle 18 alle 20 Ricco si aggiungerà al presidio consueto qui in stazione» spiega l’assessore alla sicurezza Francesca Caruso. La presenza di due squadre di operatori formati per l’unità cinofila assicurerà la regolarità del presidio.

Per ora, Ricco starà sempre in piazza, in stazione e nelle immediate vie adiacenti. «Se poi ci si accorgesse che ci sono altre esigenze potremmo spostare in altre zone», dice Caruso, che oggi ha accompagnato l’unità insieme al sindaco Andrea Cassani. «Il cane è un buon deterrente, l’abbiamo verificato già oggi: molti extracomunitari presenti in piazza appena hanno visto il cane si sono allontanati di corsa».