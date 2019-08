Droga e furti, carabinieri in azione su lago e valli

Col la motovedetta e sulle strade, i giorni di ferragosto sono stati sorvegliati con discrezione ed efficacia dai carabinieri della compagnia di Luino.

Nel corso dei servizi di vigilanza è stato denunciato un trentaquattrenne di Cuvio perché sorpreso nel tentativo di rubare in un’auto parcheggiata in piazza Binda a Cittiglio mentre sempre in Valcuvia altra denuncia per guida in stato d’ebbrezza per un uomo pizzicato al volante con il valore di quasi tre grammi per litro di alcool nel sangue: l’etilometro è scattato dopo un incidente che non ha fortunatamente visto altri veicoli coinvolti.

Tre grammi di hascisc e di marijuana sono stati trovati addosso a un diciannovenne a Castelveccana e ad un coetaneo a Cugliate Fabiasco: entrambi i soggetti sono stati segnalati quali assuntori alla prefettura.

In tutto sono state controllate 137 persone e fermati 87 veicoli dai militari della compagnia luinese.

Due le patenti ritirate e 10 le contravvenzioni al codice della strada elevate.