Due incendi nella notte in Canton Ticino

Quasi nello stesso momento ma in due località distinte del Canton Ticino sono scoppiati la notte scorsa due incendi.

Il primo rogo è avvenuto alle 2.45 a Morbio Inferiore, quando le fiamme sono divampate in uno stabile amministrativo e hanno interessato prevalentemente gli uffici del primo piano. L’inchiesta avviata dovrà stabilire le cause del rogo. Al momento dello scoppio dell’incendio lo stabile era vuoto per cui non si sono registrati feriti.

Ogni ipotesi è tenuta in considerazione dagli inquirenti. Sul posto per le operazioni di soccorso sono intervenuti i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto nonché il Servizio Ambulanza Mendrisio. Sono intervenuti oltre alle pattuglie della Polizia cantonale anche la Polizia della città di Chiasso.

Cinque minuti dopo alle 2.50 ma a Contone è scoppiato un incendio in una falegnameria (nella foto). Lo stabile è andato completamente distrutto ma fortunatamente non si lamentano feriti. A titolo precauzionale una vicina casa unifamiliare è stata evacuata, il traffico ferroviario è pure stato perturbato a causa del denso fumo sprigionatosi dal rogo. L’inchiesta di polizia aperta dovrà chiarire le cause che hanno avviato l’incendio.

Per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i Pompieri del Gambarogno e quelli di Bellinzona. Sul posto anche due equipaggi del Salva. Preventivamente è stato avvisato il Servizio protezione aria acqua e suolo (SPAAS) poiché il tetto dello stabile è in eternit. Sono intervenuti oltre le pattuglie della Polizia cantonale anche quelle della Polizia città di Locarno.