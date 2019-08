Ferragosto in allegria con la parrocchia

Ferragosto in allegria a Bedero Valtravaglia: all’Oratorio di Brezzo di Bedero, in via Roma, 4 la parrocchia organizza una festa che durerà dal 14 al 17 agosto.

Ogni sera alle 19, apertura dello stand gastronomico, mentre dalle 21 musica sempre diversa: mercoledì 14 serata di musica folcloristica regionale con il complesso “De Terra”, giovedì 15 invece ballo liscio, con “Il Conte Tino”.

Venerdì 16 musica e ballo con gli amici della “Busca Band”, mentre sabato 17serata con il complesso “T.P.S. Band” (musica anni 70-80-90 e Rock).