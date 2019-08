Fondi in arrivo per “la grande musica” tra Verbano e Ticino

Un importante contributo di quasi 10.000 euro, quello ottenuto nelle ultime ore dal comune di Sesto Calende. Grazie al progetto “Note calde e note fredde: un percorso di grande musica tra il fiume azzurro e il lago Maggiore”, la città, a cavallo tra il Ticino e il Maggiore, è riuscita infatti a far parte del programma di rilancio del turismo culturale sul Lago Maggiore .

Proposto dall’assessorato alla cultura, il “percorso musicale, culturale e turistico” ha ottenuto l’attenzione del ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli, rientrando così in un novero di otto comuni, tra cui anche Ispra e Luino, che godranno di un contributo per il rilancio del turismo culturale sul Lago Maggiore.

Dei 100.000 euro a disposizione per tutti gli otto progetti, “Note calde e note fredde” è stato dunque premiato con un finanziamento di 9750 euro. Una grande soddisfazione per il vicesindaco sestese Edoardo Favaron, il quale nella tarda mattinata ha comunicato orgoglioso la notizia tramite i propri profili social: «Una buona notizia per la nostra città di Sesto Calende – esordisce Favaron, che fra gli incarichi, ha ottenuto da Buzzi anche la delega alla cultura – il mio ringraziamento al Ministro e ai funzionari che hanno selezionato il nostro progetto. Nell’occasione ringrazio i funzionari e le maestranze del mio assessorato».