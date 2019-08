Giallo in via Canale, trovato il cadavere di una giovane in un campo

Giallo di fine agosto a Busto Arsizio. Il corpo senza vita di una donna è stato trovato nel pomeriggio di lunedì, in un campo agricolo nei pressi di via Canale.

A fare la macabra scoperta è stato un agricoltore che, a bordo del suo trattore, stava tagliando il fieno e ad un certo punto ha notato la presenza di una persona riversa a terra che non dava segni di vita.

A quel punto l’uomo ha immediatamente chiamato il 112 che ha inviato sul posto ambulanza, automedica e una volante della Polizia di Stato. Subito si è capito che il corpo senza vita era lì da qualche giorno e sono iniziati gli accertamenti per capire di chi si trattasse. Sul cadavere sono stati rinvenuti i documenti della persona che corrisponderebbero ad una giovane di 20 anni ma il volto era completamente irriconoscibile ed è necessario qualche ulteriore accertamento.

In via Canale si è recato anche il magistrato di turno della Procura di Busto Arsizio Flavia Salvatore che ha disposto una serie di accertamenti, in primis l’autopsia che verrà eseguita mercoledì mattina.

Sul corpo non sono emersi segni evidenti di violenza ma lo stato di putrefazione del volto e del resto del corpo non ha permesso di capire se la causa della morte sia da addebitare a terzi, ad un suicidio o ad un malore.

Tutte le ipotesi, dunque, restano aperte per gli inquirenti che stanno anche cercando di ricostruire la rete di relazioni della ragazza. Da quanto emerso nessuno avrebbe dato l’allarme della sua scomparsa.