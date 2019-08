Gite golose in Ticino, quattro piatti a chilometro zero

Dai lidi sul lago Maggiore alle cime dei monti da raggiungere in funicolare, dalle limpide acque della Val Verzasca ai castelli di Bellinzona: il Canton Ticino offre tantissimi itinerari, che spaziano dalla natura incontaminata alle passeggiate tra i locali e le vetrine delle vie cittadine. Ma per una gita in Ticino che si rispetti non può mancare una tappa enogastronomica a base di prodotti locali. Tradizionali sono i grotti, piccoli ristoranti tipici, che nella maggior parte dei casi, accanto a gustose ricette del territorio offrono scenari suggestivi e panorami spettacolari.

I tavoli esterni del grotto all’interno del Castelgrande di Bellinzona che offre una bellissima vista sulla città e sui vigneti

Diversi sono i prodotti alla base della cucina locale: dai taglieri di formaggi e salumi alle birre artigianali provenienti dai microbirrifici del Cantone. Riso ticinese, farina bóna, cicitt e perfino il pepe (della Vallemaggia) diventano così gli ingredienti speciali delle quattro ricette suggerite da Ancona-Locarno Turismo.