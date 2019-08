Lavori stradali: chiusa via Milano

Lavori stradali a Bregano provocheranno l’istituzione del senso unico alternato in via Roma, dal civico 388 sino all’intersezione con via Milano che rimarrà vietata al transito

Il provvedimento scatterà la prossima settimana, dal 12 agosto per concludersi il 3 settembre, Il provvedimento è legato alla posa di linee elettriche