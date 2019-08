Le sofferenze degli animali in video, flash mob in centro degli attivisti

Ieri sera, giovedì, 28 attivisti di Anonymous for The Voiceless, hanno svolto il flash mob mensile per i diritti degli animali in via Milano a Busto Arsizio.

Secondo gli organizzatori è andata molto bene: «Centinaia di persone si sono fermate a parlare con noi, ci sono stati momenti toccanti e qualche lacrima. Molti giovani hanno ricevuto il nostro bigliettino per continuare ad approfondire la questione, ed abbiamo contato 71 persone che intendono provare a cambiare stile di vita».

Il flash mob è consistito nel mostrare su alcuni schermi, sorretti da giovani con la maschera di Guy Fawkes, resa celebre dal film “V per Vendetta”, immagini di animali che soffrono a causa dell’uomo: allevamenti intensivi, macellazioni, test in laboratorio su cavie. Le immagini hanno impressionato molti passanti che, appunto, si sono fermati a chiedere informazioni.