Licata (Pd): “Ex Asl: rudere? Non penso proprio”

La nota di Francesco Licata, capogruppo del Pd a Saronno, in merito al futuro dello stabile ex Asl di via Manzoni

Un immobile di inizio 900 che fu anche la sede dell’asilo per molti Saronnesi.

Di interesse storico per la città per cui non è da escludere che verrà anche posto un vincolo. Parte integrante del patrimonio della nostra città oltre che essere posto in una posizione strategica. Rudere? Non penso proprio. Fino ad ora la Lega ha dato via libera a supermercati (ben 2) ed ad altri interventi più favorevoli agli attuatori che alla Città per cui è normale che ci sia attenzione alta da parte nostra verso l’edificio che fino a pochi mesi fa fu la sede della ASL. E questa continuerà ad esserci nonostante le chiacchiere e le fantasie di qualche leghista sui possibili utilizzi, da noi elucubrati, che lascio volentieri li dove sono, inascoltate.

Francesco Licata