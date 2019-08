Licenziato perchè mangiava un panino, il giudice lo reintegra

Venerdì mattina il Giudice del lavoro di Busto Arsizio, Elena Fumagalli, ha ordinato l’immediata reintegra sul posto di lavoro a Malpensa Cargo di un lavoratore della cooperativa Coros.

Lo annuncia in una nota la Cub Trasporti Malpensa -alla quale il lavoratore è iscritto – che spiega come il giudice nella propria ordinanza ha rilevato la palese illegittimità del licenziamento comminato al lavoratore avvenuto il 28 maggio scorso. Da qui ha condannato la cooperativa a reintegrarlo immediatamente e a corrispondergli tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento sino a quella dell’effettiva ripresa del lavoro, oltre agli interessi maturati e alle spese legali.

Grande soddisfazione da parte della O.S. CUB Trasporti dell’avvocato Domenico D’Amato e del collaboratore Massimiliano Canavesi: «Siamo contenti e molto soddisfatti per il risultato raggiunto – scrivono nella nota -. Secondo noi il licenziamento era palesemente illegittimo. Infatti il lavoratore nei giorni oggetto di contestazione, dopo ore di lavoro sotto il sole a caricare e scaricare merci dai camion, si era fermato per mangiare un panino, peraltro regolarmente autorizzato dai suoi capi. Una condotta di questo tipo non rientra nell’ipotesi di licenziamento previste dal Contratto collettivo. Pertanto il lavoratore ha diritto a tornare al lavoro».