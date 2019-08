“Mostri in mostra” al Castello, tra coraggio e solitudine

Un pomeriggio ricco di avventure, emozioni e colorate creazioni attende i bambini nel pomeriggio di sabato 31 agosto al Castello di Masnago per un nuovo appuntamento della rassegna “Quartieri”.

A partire dalle ore 16.30 il museo ospiterà l’animazione teatrale ispirata al mostro protagonista degli albi illustrati di Chris Judge “Il mostro coraggioso ” e “Il mostro che si sentiva solo”. A seguire un laboratorio creativo per tutti i bambini.

Agli attori del Progetto Zattera il compito di infondere coraggio ai piccoli spettatori per affrontare assieme al protagonista avventure e timori per scoprire insieme che le paure spesso sono meno motivate di quel che sembra: basta affrontarle.

A seguire un piccolo laboratorio artistico di illustrazione sarà proposto a tutti i bambini che avranno l’occasione di dare forma e colore ai loro mostri e alle emozioni che suscitano, per creare insieme una personalissima galleria al Museo del Castello.



La partecipazione è per tutti libera e gratuita.

Attività adatta indicativamente ai bambini dai 3 anni in su.

Per maggiori info scrivere a: promozionezattera@libero.it oppure 349 3281029.