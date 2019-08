Nessuna finalista varesina a Miss Italia 2019

E’ quasi arrivato al termine il tour Miss Italia Lombardia per l’ 80sima edizione del Concorso Miss Italia: giovedì 8 agosto tutte le ragazze titolate in partenza per le prefinali a Mestre sono state presentate al pubblico e alla stampa al Ristorante Casa Bianca di Calcinatello (BS).

Tra prefinaliste 2019 non c’è nessuna varesina: la pi vicina ai nostri territori è Martina Pagani, di Beregazzo con Figliaro.

Le prefineliste presenti ieri sono: Carolina Stramare, Miss Eleganza Lombardia, 20 anni, h 179, di Vigevano (PV), ha un diploma in lingue straniere e di professione fa la modella, nel tempo libero pratica equitazione a livello agonistico. Mariagrazia Donadoni, Miss Rocchetta Bellezza Lombardia, 18 anni, h 175, di Caprino Bergamasco (BG), diplomata al liceo linguistico, parla 4 lingue e la sua passione sono i cavalli, lavora come modella da quando aveva 14 anni.

Iryna Nicoli, Miss Miluna Lombardia, 20 anni, h 176, di Alta Valle Intelvi (CO), studia economia all’università svizzera, suona il saxofono da quando aveva 7 anni e il suo sogno è di lavorare nel mondo della moda. Gaia Trussardi, Miss Sport Lombardia, 21 anni, h 170, di Clusone (BG), frequenta la facoltà di Matematica a Milano; pratica danza classica, moderna e contemporanea da quando aveva 10 anni, lasciando in tenera età casa per iniziare da subito lo studio professionale della disciplina. Martina Pagani, Miss Sorriso Lombardia, 21 anni, h 178, di Beregazzo con Figliaro (CO), studentessa universitaria, lavora nell’azienda di famiglia e nel tempo libero lavora come modella. Giorgia Ubbiali, Miss Bella dei Laghi, 21 anni, h 180, di Dalmine (BG), la sua passione è lo sport, in particolare la pallavolo.

Fanno parte del gruppo delle pre finaliste ma non erano presenti ieri perché impossibilitate alla partecipazione: Sofia Plescia Miss Milano, 18 anni, h 174, di Milano, studia psicologia con indirizzo di canto, ballo e teatro, il suo sogno è di lavorare nel mondo della moda e della televisione. Sara Conti, Miss Cinema Lombardia, 18 anni, h 178, Very Normal Size taglia 44, di Albano Sant’Alessandro (BG), adora la danza che pratica da quando era piccola: Classica, Modern, Carattere e Hi Hop, e suona il flauto traverso da quando aveva 8 anni. Alessia Pasqualon, Miss BE_MUCH Lombardia, 22 anni, h 171, di Cassina de’ Pecchi (MI), è una make up artist e ama il ballo, è timida e sincera.

MISS ITALIA TORNA IN RAI

Il celebre concorso che, ogni anno, incorona dal 1939 la più bella d’Italia festeggia quest’anno un compleanno importante: 80 anni. La serata della finalissima sarà trasmessa il 6 settembre in diretta dal PalaInvent di Jesolo su Rai1 alle 21,15 e avrà il sapore di un vero e proprio show. Oltre alle 80 ragazze, che rappresenteranno tutta l’Italia, la serata potrà contare su una vera parata di star e sulla partecipazione di donne impegnate in diversi settori, che racconteranno sul palco le loro storie.

Tra le novità dell’edizione 2019 ci sarà quella che riguarda il voto: per la prima volta assoluta, attraverso il televoto, saranno solo gli italiani a casa, in tutte le fasi, e non le giurie specializzate, a decidere chi sarà la Miss da eleggere.

Altra novità: l’Orchestra in diretta, che accompagnerà i diversi avvenimenti della serata. Per le aspiranti Miss – che nell’arco della serata, passeranno da 80 a tre – sono previsti spazi dedicati alla moda, prove di talento e altre sorprese a cui gli autori stanno lavorando.

Patrizia Mirigliani, che dal 2002 è alla guida della manifestazione, si è detta soddisfatta e molto emozionata di questa serata speciale voluta da Rai Uno per celebrare Miss Italia e ha ricordato che l’edizione 2019 coincide con i 60 anni della gestione Mirigliani: suo padre, Enzo, il “Patron” assunse la guida del Concorso nel 1959. A lui, Miss Italia deve molta della sua fortuna.

Già a partire dal 26 agosto, inoltre, le prefinali del concorso, che si svolgeranno a Venezia Mestre, verranno raccontate e riprese, con dieci finestre all’interno del programma “La vita in diretta estate”, che seguirà anche il “dietro le quinte” della finale, raccontando prove e anticipazioni della serata.