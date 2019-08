I novant’anni del trenino Genova-Casella

Un traguardo importante per il trenino storico della Genova-Casella, una delle ferrovie panoramiche più belle d’Italia. il trenino che viaggia dal mare all’entroterra ligure regalando ai visitatori scorci e paesaggi unici celebra quest’anno i suoi novant’anni. Da quasi un secolo porta genovesi e turisti alla scoperta di tre valli, Bisagno, Polcevera e Scrivia, attraversando luoghi e panorami suggestivi.

Domenica 1° settembre, in occasione dell’anniversario dell’inaugurazione ufficiale della linea che avvenne nel 1929, è in programma in Liguria una grande festa dedicata alla ferrovia storica.

Nella foto l’arrivo del primo treno, il giorno dell’inaugurazione, 1 settembre 1929.

I tre Comuni di Casella, Sant’Olcese e Serra Riccò allestiranno degli spazi per la promozione commerciale e turistica dei propri territori.

Saranno presenti stand per l’assaggio e la vendita di prodotti gastronomici e la promozione delle attività commerciali.

Sarà inoltre possibile conoscere il mondo delle Mountain Bikes e delle E-Bikes con dimostrazioni e prove e, per i più piccoli, fare il battesimo della sella con cavalli e pony.

I festeggiamenti partiranno alle 12.30 dalla stazione di Casella con la banda musicale di Cogoleto e i gruppi storici. L’iniziativa prosegue all’Area verde dove negli stand si potranno degustare le eccellenze enogastronomiche del territorio. Alle 13.30 il taglio della torta realizzata dai pasticceri di Liguria Gourmet e brindisi a cura dei tre Comuni organizzatori.

Dal piazzale De Andrè ci sarà una navetta per e da la Valbrevenna per consentire di raggiungere la concomitante fiera di Mundantigu.