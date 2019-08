Nuovi serramenti per le scuole Dante Alighieri e Maino

Partita in questi giorni la sostituzione dei serramenti del polo scolastico in centro città, composto dalle elementari Dante Alighieri e dalla media Maino. Gli addetti dell’Associazione temporanea di impresa “Edil strade Vigani e Betoncablo Spa”, che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 33,08 per cento, concluderanno il lavoro prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Il costo complessivo dell’intervento di manutenzione straordinaria è di 615mila euro, il 60 per cento del quale è finanziato dai fondi regionali previsti dall’ultimo bando per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici, al quale l’amministrazione comunale gallaratese ha partecipato con successo. Al ritorno in aula, gli alunni della Dante e della Maino potranno perciò seguire le lezioni in ambienti meno freddi in inverno e con temperature adeguate nei periodi dell’anno più caldi. E ciò grazie a speciali vetri schermati che consentiranno anche un sensibile risparmio energetico.

«Mentre gli studenti si riposano e fanno i compiti delle vacanze -evidenzia il sindaco Andrea Cassani- anche l’amministrazione sta facendo i compiti, che troppe amministrazioni precedenti hanno sempre rimandato, considerando che i serramenti che stiamo andando a sostituire sono più anziani del sottoscritto». «Stiamo intervenendo, compatibilmente con le risorse a disposizione, nei vari plessi scolastici della città -spiega invece l’assessore ai Lavori pubblici i Sandro Rech-. Si tratta di un impegno preciso assunto da questa maggioranza dal giorno dell’insediamento, ovvero quello di mettere a disposizione dei nostri figli strutture sicure ed adeguate».