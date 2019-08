Openjobmetis – Anadolu Efes in diretta da Bormio

Seconda amichevole a Bormio per la Openjobmetis che, dalle ore 18 di giovedì 29, sfida l’Anadolu Efes del grande ex Bryant Dunston, bel banco di prova per il pivot varesino Simmons (i due nella foto sopra). I turchi sono campioni nazionali e finalisti di Eurolega e appaiono ben più forti e completi rispetto al Galatasaray affrontato e battuto mercoledì. Seguite e commentate con noi la partita nel consueto spazio live: hashtag dedicati #direttavn o #vareseefes. Per visualizzare al meglio il liveblog, CLICCATE QUI.