Conti: “Serve una guardia comunitaria”. In arrivo Jakovics

Aggiornamento delle ore 02.00 – Secondo il sito specializzato Sportando sarà il lettone Ingus Jakovics, proveniente dal Ventspils, il giocatore scelto per rimpiazzare momentaneamente Clark.

Il dg biancorosso Andrea Conti è indubbiamente soddisfatto della prova offerta dalla Openjobmetis contro la corazzata Anadolu Efes che schiera fenomeni come Larkin, Beaubois e compagnia palleggiante. «Indubbiamente una buona partita: contro squadre del genere ogni errore è punito ma Varese ha offerto una prova positiva».

Lo stesso Conti, prima del match, ha confermato la linea espressa mercoledì sul possibile intervento sul mercato. Al momento si cerca quindi un giocatore comunitario o di passaporto italiano che possa ricoprire il ruolo di guardia, possibilmente con anche la capacità di aiutare a portare palla. Da quanto emerge, Jason Clark dunque non sarà tagliato ma verrà sostituito fino a quando potrà essere utile alla causa: troppo rischioso però utilizzare il sesto visto (su sette disponibili) per giocatori extracomunitari.

Punta il dito soprattutto sulle palle perse Attilio Caja: il coach, soddisfatto per alcuni aspetti di partita sottolinea i punti in cui i propri giocatori devono migliorare: «Qui le palle perse in modo banale non sono ammesse, perché soprattutto contro squadre del genere diventa pericoloso lasciare azioni facili agli avversari. Un aspetto su cui lavorare. Per il resto ho visto anche buoni spunti e atteggiamenti da parte dei miei».

Capitan Giancarlo Ferrero infine, si è concesso un compleanno speciale contro una big d’Europa: «Bello e affascinante giocare contro avversari di questa caratura. Noi siamo stati bravi, anche se qualche errore e qualche palla persa ha un po’ stoppato qualche nostro recupero nel punteggio».

L’intervista a Caja e Ferrero nel video a inizio articolo.