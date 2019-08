Pro Patria ospite dell’Albinoleffe, aperte le prevendite

Come comunicato da U.C. Albinoleffe, a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 28 agosto sarà attiva la prevendita per assistere ad Albinoleffe – Pro Patria, seconda giornata del Campionato di Serie C in programma Domenica 1 Settembre allo Stadio Comunale “Città di Gorgonzola” con inizio alle ore 17.30.

I biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati al costo di 10 euro (più i diritti di prevendita), 6 euro (più i diritti di prevendita) per gli Under 18 e gli Over 65, online sul sito www.vivaticket.it e presso i seguenti punti vendita autorizzati VIVATICKET:

Il Tabaccaio del Buon Gesù di Corso Sempione 16, Olgiate Olona.

Bar Savoia di Via XXII Marzo 2, Busto Arsizio.

Be Happy Travel di Via Vittorio Veneto 1 bis, Castellanza.

Okeg Viaggi di Via Torino 59, Gallarate.

La vendita dei biglietti per il Settore Ospiti cesserà alle ore 19.00 di sabato 31 Agosto.

PREZZO DEI BIGLIETTI IN PREVENDITA:

INTERO: 10 euro + diritti di prevendita

RIDOTTO (under 18 e over 65): 6 euro + diritti di prevendita

PREZZO DEI BIGLIETTI IN VENDITA IL GIORNO DELLA GARA (Biglietteria in Via dello Sport, Gorgonzola (MI)):

INTERO: 14 euro

RIDOTTO (under 18 e over 65): 10 euro

JUNIOR (under 8): 1 euro

PORTATORI DI HANDICAP 75-99%: 10 euro

PORTATORI DI HANDICAP 100% + ACCOMPAGNATORE: OMAGGIO

NON SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE TAGLIANDI PER IL SETTORE OSPITI IL GIORNO DELLA GARA.