Ricomincia la settimana, tornano i temporali

Con l’inizio di una nuova settimana torna il rischio di temporali, soprattutto sulle fasce prealpine. E’ ciò che prevede il centro geofisico prealpino per le giornate di lunedì e martedì.

Lunedì 19 il tempo sarà soleggiato al mattino, con nuvolosità in aumento a partire dalla fascia alpina e prealpina dove sono attesi rovesci e temporali nel pomeriggio e in serata. In pianura però resterà ancora prevalentemente asciutto. Temperature minime dai 16 ai 19 gradi, massime dai 27 ai 30 gradi.

Martedì 20 sarà invece spesso nuvoloso con rovesci e temporali. Fenomeni localmente di forte intensità su Verbano e Lario più probabili nel pomeriggio. Rari rovesci sulla pianura e temperature in calo.

per mercoledì e giovedi tornerà il caldo e il tempo più asciutto, con residui temporali in serata, specie sui rilievi montani.