Sale l’attesa per il Gran Premio: Pretending vuole confermarsi campione

Sono undici i pretendenti alla vittoria finale nell’appuntamento più atteso della stagione estiva delle Bettole, il Gran Premio Città di Varese che si disputa nella notte di sabato 31 agosto – lo start sarà dato intorno alle ore 23 – per la 68a volta nella storia. Facile prevedere una bella folla sulle tribune e allo steccato: la sera del Gran Premio è storicamente quella più gettonata dagli appassionati ma anche dal pubblico non così avvezzo a tondini e finimenti, un appuntamento che regala senza dubbio emozioni agonistiche e mondane.

Dal punto di vista sportivo, l’attesa è alta: al via ci sarà infatti il vincitore della scorsa edizione, Pretending, allenato dalla famiglia Botti e affidato per l’occasione all’esperto Fabio Branca. Il purosangue della Scuderia Effevi (che schiera anche il top weight Time to Choose montato da Ivan Rossi) non ha brillato nell’ultima uscita, due mesi fa a Milano, ma è senza dubbio il più atteso sui 2.250 metri dell’anello in erba di Varese.

A ostacolarlo ci sarà, tra gli altri, anche il fantino che lo scorso anno condusse Pretending al successo, Dario Vargiu, chiamato a disputare il Gran Premio in sella a Blu Navy Seal, altro allievo dei Botti e reduce dal piazzamento di Ferragosto a Merano (sempre con Vargiu), risultato che ne rilancia le ambizioni. Buone le quotazioni anche di Old Fox (con Carlo Focchi) e Doncaster Magic, cavallo che ha le “Bettole nel sangue” visto che in questo mese di agosto ha già vinto due volte all’ombra del Campo dei Fiori. Nella seconda vittoria il portacolori della Scuderia La Clementina era montato proprio da Pasquale Emmanuele, il fantino che gareggerà nel Città di Varese. Con il forfait di Daritai (attacco febbrile) si riduce di una unità il campo dei partenti che, in ordine di numero, comprende a seguire Benazzi, Fambrus, Giausar, Tochiro, Tout a Fait (possibile outsider) e Voice of Love.

La riunione di sabato 31 è composta in tutto da sette corse: si inizia alle 20,05 con il premio “Domenico Ferrero”, handicap inserita nel palinsesto nazionale con buona dotazione; seconda corsa il “Carlo Panici” (handicap di minima per velocisti) seguita dal “Premio SIRE”, condizionata per cavalli di 2 anni sui 1.500 metri che fa da “sottoclou” al Gran Premio, visto il montepremi di oltre 15mila euro. Quarto evento il “Premio Edo e Ietta Grizzetti”, handicap di limitato sui 1.600 metri seguito dal “Maria Sacco” nel quale si confronteranno amazzoni e gentlemen. Poi, come detto, la tradizionale sfilata dei protagonisti del “Città di Varese” e il Gran Premio stesso, dopo il quale ci sarà il tempo per i festeggiamenti al vincitore e per il “Premio Porcu – Quotidiano Il Giorno” che concluderà una riunione davvero ricchissima e intrigante.