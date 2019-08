Sanchez sbarca a Malpensa, a breve le visite mediche

Alexis Sanchez è sbarcato a Malpensa. 31 anni a dicembre, l’attaccante cileno arriva dal Manchester United e a breve sosterrà le visite mediche per l’Inter. Potrà aggregarsi a breve alla sua nuova squadra, dove troverà il suo ex compagno di squadra Romelu Lukaku.

Per l’attaccante, ex di Udinese, Barcellona e Arsenal, si tratta di un prestito secco, con lo stipendio pagato per la maggior parte dalla squadra inglese. Sanchez infatti percepisce una cifra enorme, circa 18 milioni di euro all’anno, dopo che fu acquistato nel gennaio 2018 dall’Arsenal in scadenza di contratto. L’inter pagherà soltanto cinque milioni, senza alcuna spesa per il contratto.

Sanchez entrerà a far parte del reparto offensivo dei nerazzurri, insieme al suo ex compagno di squadra Lukaku, Lautaro Martinez, il giovane Esposito e Mauro Icardi, ormai ai margini del progetto. Toccherà ad Antonio Conte rilanciare il cileno, autore di soli due gol nella scorsa stagione con la maglia dei Red Devils.

Alexis Sanchez has just landed in Milano as new Inter player! ⚫️

foto di 1xBet English