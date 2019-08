I sardi di Capoterra primi avversari del Rugby Varese

Sono stati diramati nei giorni scorsi i calendari del campionato di Serie B di rugby 2019-20, torneo che per il terzo anno consecutivo vede impegnato il XV del Varese. A differenza degli altri principali sport di squadra, la “palla ovale” prenderà il via oltre la metà di ottobre, più precisamente domenica 20; previste alcune pause (come di consueto) in occasione delle partite dell’Italia al Sei Nazioni; stop natalizio tra il 22 dicembre e il 12 febbraio e termine della stagione regolare il 24 maggio 2020.

Dodici le squadre che compongono ciascuno dei quattro raggruppamenti su cui è articolata la Serie B: il Varese è inserito come di consueto nel Girone 1 insieme ad altre sette squadre lombarde, a due piemontesi, a una emiliana e a una sarda, l’Amatori Capoterra.

Proprio quest’ultima formazione sarà la prima avversaria dei biancorossi nel match in programma al “Levi” di Giubiano il 20 ottobre: curioso il parallelo con la Pallacanestro Varese, anch’essa chiamata a iniziare il campionato in casa contro una sarda (Sassari). la settimana successiva invece prima trasferta in quel di Bergamo, terzo impegno di nuovo tra le mura amiche con il Lecco.

A seguire il calendario completo per la formazione varesina.