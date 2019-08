Spaccio nei boschi, arrestato un sedicenne

(Immagine di repertorio)

Nella serata di ieri, venerdì 9 agosto, nel corso di predisposti servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione carabinieri di Malnate hanno arrestato in flagranza di reato un 16enne italiano incensurato di Sangiano e denunciato in stato di libertà un 25enne italiano con precedenti di polizia di Valmorea (provincia di Como).

I fatti: i controllo sono stati svolti nel comune di Solbiate con Cagno, nei pressi di un’area boschiva nota per l’attività di spaccio, in via Mulini, la strada che collega Malnate e Cantello. I due giovani sono stati trovati in possesso di un panetto di hashish del peso di cento grammi, una dose di cocaina del peso di 0,5 grammi (il minore) e una dose si eroina del peso di 1,3 grammi (il maggiorenne).

Espletate le formalità di rito, il minore è stato associato all’istituto penale minorile Beccaria di Milano, in attesa di udienza di convalida, mentre il maggiorenne è stato denunciato a piede libero.

Sostanze stupefacenti interamente poste sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, medesimi servizi specifici, personale della sezione operativa del dipendente Norm ha denunciato a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti un 23enne marocchino senza fissa dimora, regolare sul territorio e incensurato.

Nello specifico il predetto è stato notato presso la via Passerini di Induno Olona mentre cedeva sostanza stupefacente consistente in grammi 1 di cocaina ad un 70enne di arcisate con precedenti di polizia, che veniva segnalato alla prefettura di Varese quale assuntore di sostanze stupefacenti. Sostanza sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.