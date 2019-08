Strade, non solo asfalto: ecco le zebre

Non solo nuovo asfalto sulle strade varesine. Da domani, infatti, cominceranno anche gli interventi di ripasso della segnaletica orizzontale: sedici le vie inizialmente interessate; in quelle dove sono all’opera i lavori per il nuovo manto, invece, si procederà non appena finiti i cantieri.

Lunedì e martedì, rispettivamente 5 e 6 agosto, il programma prevede le vie Monte Rosa, Gobetti, Bertolone, Giuliani, Montebello, Libertà, XXV Aprile e Meucci.

Mercoledì 7 e giovedì 8 sarà poi la volta di piazzale Milano, via Dandolo, piazzale Trieste e ancora delle vie Piave, del Ponte e Maspero. Sempre giovedì 8 e venerdì 9 la prima settimana di interventi riguarderà le vie Manzoni e Volta.