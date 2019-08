Telelaser, perché i vigili non mettono il cartello?

Gentile redazione,

Nel tratto che conduce dalla rotatoria di Cunardo verso Ferrera, mi sono imbattuto in questo nuovo esempio di mancanza di regole e correttezza da parte di Pubblici Ufficiali in servizio. Vorrei precisare che non sono stato multato, viaggiavo a velocità consentita.

Ma dato che non è la prima volta che appuro questo comportamento contrario alle regole nello stesso Comune, sono ripassato filmando il tutto. La legge impone un cartello mobile e ben visibile, da posizionare prima del controllo. Non è sufficiente la cartellonistica verticale fissa, come specificato nella legge.

Questi verbali sono quindi illegittimi. Vorrei comprendere per quale motivo dei pubblici ufficiali si sentano autorizzati ad infrangere le leggi vigenti, per poi multare l’ignaro automobilista. Forse perché i ricorsi sono lunghi, a volte costosi e spesso difficilmente dimostrabili?

Non sarebbe più corretto, da parte dell’amministrazione e della Municipale, dare il buon esempio rispettando per primi le leggi invece che posizionare trappole mangiasoldi? Mi piacerebbe ottenere una delucidazione da parte dell’amministrazione di Cunardo.

Dario Brunella

(segratario provinciale del Movimento Grande Nord)