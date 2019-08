Torna il Cunardo Beer Festival

Il 23 e il 24 agosto torna a Cunardo il tanto atteso appuntamento con il Cunardo Beer Festival, l’evento organizzato da Hellas Cunardo presso la Baita del Fondista.

Galleria fotografica Cunardo Beer Festival 2019 4 di 10

Giunto alla sua quarta edizione, il Festival vuole ricordare -modernizzandola- la vecchia festa della birra del paese, conosciuta in tutta la provincia.

Protagoniste indiscusse di questi due giorni, ovviamente, le birre artigianali offerte dal birrificio 50&50 Craft Brewery che quest’anno festeggia cinque anni attività. Durante la due giorni sarà possibile assaggiare sei tipi di birra di loro produzione, tra queste una Weisse speciale creata in esclusiva per l’Hellas Cunardo, proprio in occasione del Cunardo Beer Festival.

Venerdì 23 agosto l’apertura dello stand gastronomico segnerà l’inizio del Festival: dalle 19 sarà possibile gustare le specialità gastronomiche de I Porci Scomodi BBQ Team, campioni nazionali BBQ 2017. Da provare i succulenti panini con carne di maiale California Pulled Pork e Florida Pulled Pork.

Dalle 21 la serata sarà animata dalla musica latino americana con Salsanueva.

Sabato 24 agosto il Festival proseguirà con l’ottimo cibo de I Porci Scomodi BBQ Team e l’immancabile birra artigianale, a seguire Bambini Viziati e Jack Revolver.

A concludere la festa saranno i Seveso Casino Palace, reduci dal grande successo a X Factor.

Per ogni ulteriore informazione potete visitare la pagina Facebook del Cunardo Beer Festival.