Torna Filarmonicando, la festa della banda di Comerio

Sabato 24 e domenica 25 agosto nell’area feste del comune di Comerio (in via Giardini) si terrà la nona edizione di “Filarmonicando”. L’evento, organizzato dall’associazione Filarmonica del paese, è nato per avvicinare e far conoscere il mondo bandistico soprattutto nei più giovani.

Il via è previsto sabato alle ore 19 con l’apertura dello stand gastronomico e un concerto live del duo “Alessio Sanvito & Gabriele Mancuso”.

Domenica pranzo alle ore 12 seguito alle ore 17:30 da uno spettacolo gratuito per più piccoli con l’animazione di “Salamino” e cena per tutti con la musica di “Lorenzo Music”.

La festa avrà uno staff particolare. Infatti a cucinare e servire saranno gli stessi musicisti della banda che metteranno da parte i loro strumenti per prendere in mano pentole e vassoi per un weekend.