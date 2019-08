Sono tornate le panchine in piazza XX Settembre

Dopo de anni esatti di assenza (erano state rimosse nell’agosto 2017), sono tornate in piazza XX Settembre a Varese le panchine. Sono state ripristinate ieri, 5 agosto 2019, dai tecnici dell’assessorato all’ambiente che hanno inserito in questi giorni anche nuove panchine nei parchetti di quartiere, dietro sollecitazione diretta dell’assessore Dino de Simone.

Le panchine mancavano da quando erano state eliminate quelle, vandalizzate, che esistevano precedentemente, ma c. L’amministrazione per non le aveva ancora ripristinate, lasciando “spoglia” la piazzetta.

La questione è stata oggetto anche di una campagna social, portata avanti soprattutto dall’ex consigliere comunale Mauro Gregori nella sua pagina facebook “Varese la vedo cosi'” la cui caratteristica principale era mostrare come le persone, in mancanza di panchine, si sedessero comunque sul bordo di pietra della piazzetta: segno di una effettiva utilità delle sedute.